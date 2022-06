"Law & Order" feiert mit Staffel 21 großes Comeback

"Law & Order": Stilbildendes Karrieresprungbrett

1990 startete "Law & Order" beim US-Sender NBC. Bis 2010 liefen 456 Folgen, was die Reihe zu einer der langlebigsten und erfolgreichsten US-amerikanischen Primetime-Serien macht. Der innovative Clou der Serie: Jede Folge ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Part verfolgen die Zuschauerinnen und Zuschauer den Fall aus der Sicht der New Yorker Polizei. Dann wechselt die Perspektive hin zu der Staatsanwaltschaft. Dieser Struktur bleiben auch die neuen Folgen treu.

Viele Fälle der Serie sind von realen Verbrechen inspiriert. Damit und durch ihre glaubwürdige Schilderung der Ermittlungsarbeit war und ist "Law & Order" stilbildend. Der Krimi ebnete vielen realistischen und von der Kritik gelobten Formaten den Weg, wie etwa "NYPD Blue" und "Homicide".

Der Dauerbrenner brachte zudem sechs Spin-offs hervor. Der bisher erfolgreichste Ableger ist "Law & Order: Special Victims Unit", der mit 516 Episoden die Mutterserie längst überholt hat. In Großbritannien startete 2009 die Adaption "Law & Order: UK". Crossover-Folgen mit Serien wie "Homicide" und dem "Chicago"-Franchise ("Chicago Fire", "Chicago P.D.") vergrößerten das "Law & Order"-Universum.

Für viele Stars war "Law & Order" ein echtes Karrieresprungbrett. In den ersten fünf Staffeln spielte etwa Chris Noth (67) eine der Hauptrollen, der spätere Mr. Big aus "Sex and the City". Auch Stars wie Idris Elba (49), Philip Seymour Hoffman (1967-2014), Jennifer Garner (50) und Claire Danes (43) hatten hier erste Rollen.