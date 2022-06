Achtung, massive Spoiler!

Die Kurzgeschichte von George Sanders ist zwar eine Stand-Alone-Story, eine Fortsetzung gibt es nicht. Doch wer den Film bereits gesehen hat, weiß, dass es etliche Handlungsstränge gibt, die sich für einen zweiten Teil anbieten würden.

So beispielsweise könnte es in einem weiteren Film um das Schicksal von Verlaine (Mark Paguio) oder von Jeff (Teller) und Lizzy (Jurnee Smollett) gehen. Jeff und Lizzy entkommen am Ende von "Der Spinnenkopf" und sie versuchen, Gerechtigkeit für das, was ihnen angetan wurde, zu finden. Genauso interessant wäre Verlaine als neuer Antagonist, der als Abnestis Assistent immerhin all das Wissen seines Chefs geerbt hat – der den ersten Film allerdings nicht überlebt hat. Oder? Seine Leiche haben wir nämlich niemals gesehen ...

Sollte sich Netflix tatsächlich für "Der Spinnenkopf 2" entscheiden, wird es noch ein Weilchen dauern, bis der Film auch tatsächlich online verfügbar ist. Vor Mitte 2024 würde er wahrscheinlich nicht erscheinen.



