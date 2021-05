"League of Super Pets": Dwayne Johnson wird zu Supermans Hund

Teamwork mit fliegender Katze

Eigentlich schlüpft "The Rock" ja bereits in die Rolle des DC-Antihelden "Black Adam", doch eine Sprech-Rolle wird er als Super-Hund Krypto in dem Animations-Film "League of Super Pets" ebenfalls übernehmen, wie "Variety" berichtet.

Im Film wird sich Krypto mit einer fliegenden Katze zusammentun, um das Böse zu bekämpfen, weil sich Superman selbst gerade einen Urlaub gönnt. Bei dem tierischen Side-Kick handelt es sich zweifellos um Streaky the Supercat, die aus Superman-Comics ebenfalls bekannt ist.

Die Super-Katze erlebte 1960 ihr gezeichnetes Debüt, Krypto trat sogar schon 1955 erstmals in Erscheinung. Die originale “Legion of Super Pets” umfasst außerdem noch ein Super-Pferd namens Comet und den Super-Affen Beppo.