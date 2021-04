"Shazam! Fury of the Gods": Lucy Liu und Helen Mirren sind böse

Doppelte Frauenpower für "Shazam! Fury of the Gods": neben Oscar-Preisträgerin Helen Mirren (75, "The Queen") spielt nun auch "3 Engel für Charlie"-Star Lucy Liu (52) in der Fortsetzung der Comic-Verfilmung "Shazam!" mit. "Willkommen an Bord", begrüßte Hauptdarsteller Zachary Levi (40) am Montag auf Twitter den Neuzugang. Er freue sich auf ein paar Faustkämpfe mit den beiden Darstellerinnen, witzelte der Schauspieler.