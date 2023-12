Tesla-Autopilot-Unfälle

Im Film: Zu einem gewissen Zeitpunkt halten Amanda und Clay es nicht mehr in dem von der Menschheit abgeschnittenen Haus aus. Sie wollen wissen, was im Rest der USA (vor allem in New York City) geschieht. Deshalb schnappen sie sich ihre Kinder und fahren mit ihnen in Richtung Big Apple. Doch sie kommen nicht weit, denn vor ihnen ist ein ewig langer Stau mit leeren Autos. Wie sich herausstellt, haben in diesen Autos nie Menschen gesessen. Die Tesla-Wagen haben sich von selbst zu der Stelle gefahren und sind aufeinander gekracht.

In der Realität: Automatisierte Teslas haben zwar keine gefährlichen Verkehrsbehinderungen auf großen amerikanischen Autobahnen verursacht, wie im Film zu sehen ist, aber jüngste Berichte haben auf die wachsende Zahl von Unfällen und Todesfällen im Zusammenhang mit der fortschrittlichen Fahrtechnologie hingewiesen. Der "Washington Post" zufolge gab es bis Juni 2023 insgesamt 736 Unfälle und 17 Todesopfer, die auf die Tesla-spezifischen Autopilot- und Full Self-Driving-Technologien zurückzuführen sind.