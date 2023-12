"Leave the World Behind" ist wohl einer der mysteriösesten Filme des Jahres, wenn nicht sogar der vergangenen Jahre. Besonders das Ende lässt viele Zuschauer:innen sprachlos und zum großen Teil auch verärgert zurück. Nichtsdestotrotz erfreut sich das neueste Werk von "Mr. Robot"-Schöpfer Sam Esmail großer Beliebtheit. Da kommt natürlich die Frage nach einer Fortsetzung auf. Während die einen ein Sequel verlangen, in dem ihre Fragen beantwortet werden, erhoffen sich andere Fans wohl genau das Gegenteil: eine geheimnisvolle und Fragen aufwerfende Erzählung wie in der Romanverfilmung, die Mut zum Unerklärten beweist. Doch wird das Publikum bekommen, was es will?

So steht es um einen zweiten Teil von "Leave the World Behind".