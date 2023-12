"Leave the World Behind": 6 ähnliche Filme, die du lieben wirst

"Leave the World Behind" ist bei weitem kein fader 08/15-Film des Apokalypse-Genres, denn er beweist Mut, indem er eben nicht die große Zerstörung und die Massenpanik zeigt, sondern sich auf die psychischen Auswirkungen und Dynamiken in einer kleinen Gruppe fokussiert. Durch dieses besondere Konzept sticht der Film auf Netflix heraus und begeistert eine Menge Zuschauer:innen, wie die konstante Platzierung an der Chartspitze beweist. Dass Schauspielgrößen wie Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke und Kevin Bacon noch zu sehen sind, ist das Tüpfelchen auf dem i.

Euch hat diese besondere Mischung so gut gefallen, dass ihr gerne mehr davon hättet? Euer Wunsch ist unser Befehl! Hier sind 6 ähnliche Filme, die du als Fan von "Leave the World Behind" lieben wirst.