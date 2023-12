Um die seltsame Stimmung des Buches transportieren zu können, bedient sich Regisseur Sam Esmail sehr ungewöhnlichen Inszenierungstechniken . In sehr vielen Szenen ist die Kamera auf einem Kran montiert und schwebt geisterhaft um die Figuren herum und kreiert dabei auch in ruhigen Momenten eine große Unbehaglichkeit . Zusätzlich wird das Raumgefühl gebrochen, indem das Bild immer wieder am Kopf oder auf der Seite steht. Genauso wie die Figuren verliert auch das Publikum ständig die Orientierung.

Nur in wenigen Momenten verliebt sich die Kamera zu sehr in die wunderschönen Drehorte und man bekommt das Gefühl, kurzzeitig in einer Werbung für Luxuswohnhäuser zu sitzen. Emotionale Höhepunkte entstehen hier vor allem in jenen Momenten, in denen die Musik nicht die Schönheit der Bilder untermalt, sondern das Grauen dahinter spürbar macht.