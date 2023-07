Das Wacken Open Air (W:O:A) ist das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Seit 1990 findet es jährlich am ersten Augustwochenende - diesmal 2. bis 5. August - in der kleinen Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein statt. Inzwischen feiern immer um die 85.000 Fans mit. Die Idee stammt von den Gründern Thomas Jensen (geb. 1966) und Holger Hübner (geb. 1966).

Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt nun die fiktionale Serie "Legend of Wacken" die einzigartige Gründungsgeschichte des Kult-Festivals. In den Hauptrollen sind Charly Hübner (50) als Holger Hübner und Aurel Manthei (49) als Thomas Jensen zu sehen; die jüngeren Versionen der beiden Figuren werden von Sammy Scheuritzel (24) und Sebastian Doppelbauer (28) verkörpert.

In weiteren Rollen sind als Gegner und Gegnerinnen zu sehen: Detlev Buck (60) als erpresserischer Bauer Trede, Katharina Wackernagel (44) als kontrollierende Heimleiterin Wiltrud und Marc Hosemann (52) als altbackener Wirt Karl-Heinz.