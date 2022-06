"Elvis": Singt Austin Butler alle Songs im Biopic selbst?

Diese Stellen singt Austin Butler in "Elvis"

Spannend: Bei den frühen Liedern von Elvis Presley war die Qualität nicht gut genug, um sie in der Verfilmung zu verwenden. Deshalb musste an dieser Stelle Austin Butler einspringen und die Stimme des King übernehmen. Hier hört ihr also nur den Schauspieler singen, wie auch "USA Today" berichtet. Austin Butler meint dazu: "Das ganze Zeug aus den 50ern, das bin ich."

An anderen Stellen wurden die Stimmen der beiden Männer miteinander vermischt. Das ist ein typisches Verfahren bei Screen-Musicals, bei denen der Schauspieler kein trainierter Sänger ist. So drückt Butler es aus: "[E]s ist eine Mischung aus mir und Elvis... Vor allem bei 'Suspicious Minds' kann ich nicht sagen, wann meine Stimme aufhört und seine beginnt."