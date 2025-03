Während Paola Maria in dieser Wocheaussetzen musste, ist Schauspielerin Christine Neubauer in Höchstform.

Auch in der dritten Live-Show von "Let's Dance" musste sich wieder ein Promi verabschieden. Krankheitsbedingt fehlte Content Creatorin Paola Maria (31) zwar in er aktuellsten Folge bei RTL (auch via RTL+), sie soll aber zurückkehren. Anders sieht es bei Reality-Star Leyla Lahouar (28) aus, die von der Jury bestehend aus Jorge González (57), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60) nur 11 Punkte erhalten hatte. Zusammen mit den Anrufen der Zuschauerinnen und Zuschauer reichte dies nicht für das Weiterkommen.

"Wenn ich hier stehe, ist alles weg" An den ersten Tanz des Abends machten sich Simone Thomalla (59) und ihr Showpartner Evgeny Vinokurov (34). "Wir werden abliefern diesmal", versprach die Schauspielerin noch, nachdem sie in der letzten Ausgabe einen kleinen Blackout hatte. "Es läuft immer gut und wenn ich hier stehe, ist alles weg", musste sie leider nach ihrem Quickstep, für den sie von der Jury 12 von 30 möglichen Punkten bekam, zugeben. Gelungener war der folgende Slowfox von Lahouar und Sergiu Maruster (32) zu einer Version von Eric Claptons "Layla" auch nicht. Laut Mabuse fehlten "ein paar Foundations", dafür sah Lahouar "so, so schön aus". Auch Llambi war es "viel zu wenig", weshalb insgesamt nur 11 Zähler auf den Punktetafeln standen. Stuntfrau Marie Mouroum (32) und Alexandru Ionel (30) zeigten im Anschluss einen deutlich besseren Wiener Walzer zu "Die With A Smile" von Bruno Mars und Lady Gaga. "Tanzen steht dir, Darling", lobte Mabuse und auch González schwärmte, wie gut sie getanzt habe - 23 Punkte. Zu einer Tango-Fassung von Haddaways "What is Love" schwebten Sänger Ben Zucker (41) und Malika Dzumaev (34) über das Parkett. Zwar konnte die Jury Fortschritte erkennen, "war manchmal ein bisschen so wie der Wackeldackel", stellte Llambi jedoch fest. Die ertanzten 14 Zähler waren eine Verbesserung zu den 13 Punkten aus der letzten Ausgabe. Ex-Turner Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster (27) konnten ebenso auf ihrer Leistung aus der letzten Show aufbauen. Ein Langsamer Walzer zu "Melody of Love" von Frank Sinatra verzauberte Publikum und Jury. "Du warst so elegant, du warst wie ein Gentleman", freute sich González. Llambi zufolge habe "der erste Favorit seinen Hut in den Ring geworfen". 26 Punkte und neue Bestleistung des Tanzpaares!

Darum fiel Paola Maria aus Dann wären Paola Maria und Massimo Sinató (44) an der Reihe gewesen, er berichtete aber, dass seine Tanzpartnerin sich einen Infekt zugezogen habe. "Leider kann sie heute nicht hier sein", sagte er. Sinató hoffe in der kommenden Woche wieder mit ihr auftreten zu können. Paola Marias Content-Creator-Kollegin selfiesandra (25) folgte mit Zsolt Sándor Cseke (37). "Verdammt sexy, Girl", lobte Mabuse ihre Rumba zu "She Will Be Loved". "Baby, du hast das gut getanzt", fand auch González und vergab mit den Kollegen insgesamt 20 Zähler. In der Show vom letzten Freitag hatte besonders Para-Schwimmer Taliso Engel (22) zu kämpfen. An der Seite von Patricija Ionel (30) zeigte aber auch er bei einem Cha-Cha-Cha deutliche Fortschritte - und dass er diesmal viel mehr Spaß an seinem Tanz hatte. Llambi hatte zuletzt nur einen Punkt gegeben, "diese Woche hat er besser getanzt, also wird er mehr bekommen", sagte der Juror, der aber noch etwas mehr "Geschmeidigkeit" sehen wolle - insgesamt 17 Punkte. Jeanette Biedermann (45) überzeugte nicht ganz mit Vadim Garbuzov (37) beim ersten Contemporary der Staffel. Zu "Liebe ist alles" von Rosenstolz zeigte die Sängerin aber, dass auch sie noch zu einer der Promi-Favoritinnen auf den Titel im Jahr 2025 werden könnte. Die beiden seien laut Mabuse wie schon zuvor "auf sehr hohem Niveau" unterwegs, ihr und González fehlte aber etwas die Körperspannung - wie in der Vorwoche 23 Punkte.

Christine Neubauer wird zum Highlight des Abends Schauspielerin Christine Neubauer (62) blühte wieder richtig auf. Mit Valentin Lusin (38) legte sie bei einem Charleston eine flotte Sohle aufs TV-Parkett. Die Jury zeigte sich vom Highlight des Abends begeistert. Als die älteste Kandidatin stecke sie Llambi zufolge "die jungen Leute alle in den Sack. Du hast hier wirklich die Bude gerockt!" Mabuse sprach von Neubauer als Vorbild. Von González sicherte sie sich die erste 10 der Staffel und insgesamt 27 hervorragende Punkte. Zu viel Energie zeigte Marc Eggers (38) an der Seite von Renata Lusin (37) laut González bei einem Wiener Walzer. Mabuse sehe, dass er sich Mühe gebe, bei "gutem Tanzen" sei Eggers, der 15 Punkte bekam, aber noch nicht angelangt. Verona Pooths (56) Sohn San Diego (21) tanzte mit Ekaterina Leonova (37) den würdigen Abschluss. "Junge, du hast wirklich gekämpft", sagte Mabuse zu einem leidenschaftlichen Paso Doble - die letzten 21 Punkte des Abends. Die Umschläge mit den Ergebnissen brachte diesmal Überraschungsgast Stefan Raab (58), der zudem eine kleine Tanzeinlage zeigte. Danach stand fest: Leyla Lahouar wird in der nächsten Ausgabe nicht mehr mittanzen.