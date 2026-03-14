Die Folge stand unter dem Motto "Teenage Dreams". Doch für eine Teilnehmerin wurde es eher ein Albtraum.

Die Schmach der Erstrunden-Niederlage ist zum Start der neuen "Let's Dance"-Staffel bei RTL (auch bei RTL+) überraschend Moderatorin Sonya Kraus (52) zuteilgeworden. Dadurch entging ihr und Tanzpartner Valentin Lusin eine nostalgische Reise in die Vergangenheit: Denn Folge 2 der Tanzshow trug das Motto "Teenage Dreams" und bedeutete für die 13 verbliebenen Paare: Neben Rhythmus, Schrittfolge und Joachim Llambi (61) sahen sie sich auch noch mit den eigenen Jugendsünden konfrontiert. Für ein Duo entpuppte sich das als mindestens eine Herausforderung zu viel. No Angel Nadja Benaissa machte an der Seite von Vadim Garbuzov den Anfang und sorgte bei einem besonderen Gast im Publikum für große Emotionen: Ihre Bandkollegin Lucy Diakovska drückte ihr vor Ort die Daumen. Offenbar erfolgreich: Insgesamt zeigte sich die Jury sehr zufrieden mit dem Auftakt und auch in der nunmehr 19. Ausgabe von "Let's Dance" findet Jorge González noch kreative Komplimente: "Wunderschöne Wirbelsäule!" Der Lohn waren 20 Punkte.

Doppelter Sieben-Punkte-Hattrick Sängerin Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov waren in Folge eins noch eine Enttäuschung, nur 14 Punkte standen zu Buche. Abbitte leisteten sie aber prompt an diesem Freitagabend, dank eines grundsoliden Sieben-Punkte-Hattricks bei der Jury. Dasselbe Kunststück sollte wenig später auch YouTube-Star Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke gelingen. In der Auftaktfolge konnten "Ninja Warrior"-Star Joel Mattli und Malika Dzumaev ohne Sorge performen, sie waren aufgrund ihres Direkt-Tickets aus der Kennenlernshow noch vor einem Rauswurf geschützt. Anmerken ließen sie sich die neue Drucksituation aber nicht, erneut ertanzten sie sich 20 Punkte. Auf dieselbe Wertung kamen später am Abend auch Schauspielerin Esther Schweins und Massimo Sinató.

Wenig Licht und viel Schatten Content Creator Willi Banner wurde derweil zum ersten Contemporary Creator der Staffel. Das Hemd blieb zwar zu, barfuß waren er und Patricija Ionel aber immerhin. 17 Punkte gab's dafür, die erste Wertung unter 20 Punkten. Eine derartige Punkteausbeute hätten Comedian Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova mit Kusshand genommen. Lediglich 10 Zähler konnten sie mit ihrem langsamen Walzer einfahren. Jorge sah dennoch Fortschritte und fand motivierende Worte: "Du bist hier hergekommen, du konntest kaum laufen!" Jetzt seien mit etwas Fantasie zumindest schon erste Tanzschritte zu erkennen. Verkehrte Vorzeichen dann bei Sänger Ross Antony: Er entpuppte sich in der Auftaktfolge noch als die wohl größte Überraschung. Die Frage lautete folglich: Eintagsfliege oder potenzieller "Dancing Star"? Zumindest in dieser Episode gab es einen empfindlichen Dämpfer, nur 13 Punkte sammelte er an der Seite seiner Partnerin Mariia Maksina. Kaum besser lief es bei Sänger Milano und Marta Arndt mit 15 Zählern. Und auch "Princess Charming" Vanessa Borck und Victoria Sauerwald reihten sich in die Enttäuschungen des Abends ein - und wie: Gerade einmal 7 Pünktchen konnten sie einfahren, der Tiefstwert der Episode.

"Let's Dance"-Liebling und späte Highlights Binnen weniger Auftritte hat sich der "Tokio Hotel"-Drummer Gustav Schäfer schon als diesjähriger Fanliebling etabliert. Und auch seine Tanzqualitäten entwickeln sich positiv weiter, attestierte ihm die Jury. Mit 20 Punkten landete er in einer insgesamt eher Highlight-armen Folge im ganz sicheren Mittelfeld. Model Betty Taube und Alexandru Ionel und vor allem "GZSZ"-Schauspieler Jan Kittmann und Kathrin Menzinger setzten dann aber doch noch zwei späte Glanzlichter. Für erstgenanntes Paar wurde erstmals am Abend die Tafel mit der 8 gezückt - und das gleich dreifach! Mit 24 Punkten waren sie aber dennoch bei weitem nicht das Siegerpaar: Denn Kittmann und Menzinger legten als finales Duo einen fast perfekten Tanz hin, sagenhafte 28 Punkte waren der verdiente Lohn.

7-Punkte-Hypothek zu groß Der Blick aufs Ranglisten-Tableau ließ es bereits vermuten: Mit ihren mageren 7 Punkten konnte auch das Publikum Vanessa Borck und Victoria Sauerwald nicht mehr über die rote Linie heben. Das einzige gleichgeschlechtliche Paar der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel ist damit schon Geschichte.