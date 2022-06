"Lightyear"-Kritik: Für wen ist das "Toy Story"-Spin-Off?

4. Diese "einfache Handlung" wird dem Film aber auch ab und zu zum Verhängnis. So lassen sich Logikfehler finden, die darauf zurückzuführen sind, dass der Film es sich schlichtweg zu einfach macht – mit der Lösung von Problemen zum Beispiel, die sich Moment oft schnell und einfach gestalten. Doch gleich darauf warten schon die nächsten übergroßen GegnerInnen auf Lightyear und sein Team. Genau hier setzt auch ein Kritikpunkt an: Der Film überzeichnet Lightyear immer wieder und legt ihm so viele Hindernisse wie möglich in den Weg, die er alle letzten Endes besiegt, um ihn als den übergroßen Helden zu inszenieren. Ein bisschen weniger Heldenhaftigkeit wäre hier aber mehr gewesen.

5. Der Film hat auch eine "Moral von der Geschicht'": Kinder lernen hier zum Beispiel, dass man zu seinen Entscheidungen stehen sollte sowie, dass man manche Fehler begehen muss, um daraus zu lernen.

6. Nicht zuletzt bietet "Lightyear" für Kinder auch Identifikationsfiguren (man denke hier an den Roboter-Hund mit seinen Knopfaugen). Aber auch in das Amateur-Team kann man sich hineinversetzen, da sie eben keine perfekten HeldInnen sind, Fehler begehen und sich schlichtweg noch in der Entwicklung befinden.