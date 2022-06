Auch wenn es an allen Ecken und Enden am Geld fehlt, kauft Netflix weiterhin die ganz großen Namen Hollywoods ein, um die KundInnen weiterhin an sich zu binden. Im Sommer startet "The Gray Man" mit Ryan Gosling und Chris Evans, erst Anfang des Jahres verweilte Chris Hemsworth in unserer Bundeshauptstadt, um dort "Extraction 2" für Netflix zu drehen. Und schon am 17. Juni geht es mit "Der Spinnenkopf" weiter, dem schwarzhumorigen Psychothriller mit Miles Teller und (erneut) Chris Hemsworth.

In diese Riege reiht sich auch "The Man from Toronto" ein, die neue Netflix-Action-Comedy mit Kevin Hart und Woody Harrelson. Hier ist für euch der Trailer: