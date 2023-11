Was hatte Robert vor?

Dass Familienarzt Robert nur hinter dem Anwesen Rowling Manor beziehungsweise dem Vermögen von Jamie, Lina und irgendwie auch Katherine her ist, wird schon relativ früh im Film angedeutet, wenn auch nur am Rande: Als Lina ihn das erste Mal in seiner Praxis besucht, brütet der Arzt, dem hoffentlich keine Frau vertraut, nicht über Patient:innen-Akten, sondern über einen Zeitschriftenartikel mit teuren Uhren. Eine solche trägt er auch bereits am Arm. Zudem zeigt auch seine Vorliebe für hochpreisige Autos, welche Werte Robert im Leben wirklich wichtig sind.

Was man Robert zugute halten muss: Er ist flexibel, wie er seinen Plan durchzieht. Es ist durchaus vorstellbar, dass der Arzt schon seit langem gegen die Familie vorgeht. Dass er eventuell sogar für den Tod von Katherines Ehemann, also dem ursprünglichen Besitzer des Anwesens, verantwortlich ist, ist denkbar, wird aber im Film nicht angesprochen. Unlogisch ist es nicht, immerhin hat er auch schon Jamie sehr früh mit einer viel zu hohen Dosis von Schmerzmitteln versorgt und so langsam für dessen körperlichen Verfall gesorgt.