Mit Famke Janssen ist es ja so eine Sache. Man kennt die 58-jährige Hollywood-Schauspielerin aus den Niederlanden, sie mag sogar als Ikone gelten, aber am Ende des Tages geht sie dann doch immer irgendwie stets unter. Ist nie ganz vorne dabei.

Sie taucht immer wieder mal gerne wie aus dem Nichts auf, verleiht Quality-Produktionen wie "How to get away with Murder", "NipTuck" oder den "96 hours"- sowie natürlich den "X-Men"-Filmreihen eine einzigartige, unterkühlt-erotische, etwas einschüchternde Präsenz, aber Teil der A-Liga Hollywoods scheint sie trotzdem nicht zu sein. Sie hat in unzähligen Filmen und Serien mitgespielt, aber zum absoluten Megastar hat es dann doch nie ganz gereicht. Aber, und darauf kommt es schließlich an: Man mag sie eben, die Janssen.

Nun ist sie (wieder mal) zurück – und zwar auf der Streamingplattform Netflix: Im Psychothriller "Locked In" darf sie sogar die Hauptrolle übernehmen. Hier ist der Trailer: