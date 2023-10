Film nach einer erfolgreichen Kurzgeschichte

In den Hauptrollen erleben wir Emilia Jones ("Coda") und Nicholas Braun ("Succession"). In weiteren Rollen treten zum Beispiel Geraldine Viswanathan ("Miracle Workers"), Hope Davis aus "Arlington Road" und Michael Gandolfini ("The Many Saints Of Newark") in Erscheinung – und sogar Isabella Rossellini gibt sich die Ehre.

Der Film basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte der "Bodies Bodies Bodies"-Autorin Kristen Roupenian, die 2017 in der US-Zeitschrift "The New Yorker" veröffentlicht wurde und mittlerweile auch in deutscher Übersetzung im Erzählband "Cat Person: Storys" erschienen ist. Das Buch könnt Ihr hier erwerben!