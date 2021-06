Fans begeistert

Kurz darauf sprachen etliche Fans ihre Begeisterung für Lokis Bisexualität unter dem Tweet von Herron aus.

"Ich liebe die Repräsentation von Bisexualität im MCU", kommentierte etwa UserIn @Aviagua1. "Danke dafür. Das bedeutet so viel für die Gesellschaft und vor allem für die LGBTQ+-Community", schreibt @MSpector_JM.

Und Twitter-Userin @NacyLionStorm lieferte zudem noch eine Theorie über Lokis Liebesleben: "In einem Interview wurde Tom kürzlich gefragt, ob Loki jemals in jemanden verliebt sein würde. Er antwortete, dass man niemanden lieben könne, bis man sich selbst liebt. Ich frage mich, ob er damit meinte, dass Loki und Sylvie sich in einander verlieben?"