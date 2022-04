LOL 3: Christoph Maria Herbst über Nontschew und seinen Anti-Lach-Trick

Was haben Sie nach der Teilnahme an "LOL" über sich selbst gelernt?

Ich dachte eigentlich, ich wäre dieser Herausforderung gar nicht gewachsen. Ich habe dann allerdings gemerkt, dass man an den an die eigene Person gestellten Aufgaben sehr wohl wachsen kann. Da ich ja Schauspieler bin, bin ich auch sehr schauspielerisch an das Ganze herangegangen.

Ich habe mir vorgestellt, dass ich mich an einem Filmset befinde und der Regisseur sagt: ‚Christoph, die einzige Regieanweisung, die ich an dich habe, ist: Du darfst den halben Tag nicht lachen.‘ In meinem Kopf spielte ich also die Rolle von jemandem, der nichts zu lachen hat. Das hat mir wirklich sehr geholfen – und ich habe einmal mehr festgestellt: Es ist vieles möglich, wenn man sich drauf einlässt. Das hat durchaus einiges mit mir gemacht.

Aber umso froher war ich auch, als ich nach den sieben Stunden wieder ins wirkliche Leben entlassen wurde und die Staudämme wieder brechen konnten – und durften.