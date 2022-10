"Loneliest Boy in the World": "After"-Star in Zombie-Komödie

Erfrischende Zombie-Komödie mit "After"-Star

Der Trailer macht einen erfrischend komischen Eindruck und könnte dadurch aus den Dutzenden Horror-Filmen, die rund um Halloween erscheinen, herausstechen. Durch die Mischung aus romantischen, komödiantischen und Grusel-Elementen erinnert "The Loneliest Boy in the World" an "Warm Bodies". Fans des Streifens könnten also auch an diesem neuen Film Gefallen finden.

Teil des Casts sind Ben Miller (Lord Featherington aus "Bridgerton"), Ashley Benson (Hannah aus "Pretty Little Liars"), Max Harwood und Hero Fiennes Tiffin, den man aus der Verfilmung der erfolgreichen "After"-Reihe kennt. Dieser stellt darin einen der Zombies dar, den Oliver wieder zum Leben erweckt, und wird fortan zum Inbegriff des ungeschickten (untoten) Teenagers.

"The Loneliest Boy in the World" erscheint am 14. Oktober in US-Kinos. Wann der Film hierzulande zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.