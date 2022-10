"The Walking Dead": Ende der Zombie-Serie ist erreicht

Es folgen zahlreiche Alternativen

TV-Futter finden die Untoten auch nach dem "Walking Dead"-Ende in den kommenden Jahren im Überfluss. Zuletzt etwa machte die überraschende Meldung die Runde, dass es auch ein sechsteiliges "The Walking Dead"-Spin-off mit Andrew Lincoln (49) und Danai Gurira (44) geben wird. Ursprünglich war geplant, Rick Grimes' Geschichte in einem oder mehreren Filmen abzuschließen. Aber Lincoln bestätigte im Juli dieses Jahres, dass diese Pläne auf Eis gelegt wurden und der Sender das Ganze nun mit der Serie beendet.

"Walking Dead"-Spin-off Nummer eins, "Fear the Walking Dead" (seit 2015), läuft außerdem noch immer. Einen weiteren Ableger hat AMC zudem im März 2022 fürs nächste Jahr angekündigt. Er wird den Namen "Isle Of The Dead" ("Insel der Toten") tragen und sich um das Duo Maggie (Lauren Cohan, 40) und Negan (Jeffrey Dean Morgan, 56) drehen.