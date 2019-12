"Lost in Space": Finaler Trailer der Sci-Fi-Serie von Netflix

Worum geht's in "Lost in Space"?

In der ersten Staffel von "Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten" sind mehrere Raumschiffe zur Kolonisierung eines neuen Planeten weit vom Kurs abgekommen und auf einem unbekannten Planeten abgestürzt. Das Kolonieschiff der leicht dysfunktionalen Familie (jede Familie hat ein eigenes Kolonieschiff) muss wieder startklar gemacht werden. Will Robinson (Maxwell Jenkins), der jüngste Sohn der Ingenieurin Maureen (Molly Parker) und des Soldaten John Robinson (Toby Stephens), schließt auf dem Planeten Freundschaft mit einem außerirdischen Roboter.

Um die Suche nach diesem Roboter geht es nun in der zweiten Staffel, nachdem die Familie am Ende der ersten Staffel vom Mutterschiff "The Resolute" getrennt wurde. Die Familie ist erneut auf einer fremden Welt auf sich alleine gestellt.

Hier sind einige Schnappschüsse aus der zweiten Staffel: