In der zweiten Staffel von "Love is Blind" haben Jarrette Jones und Iyanna McNeely, sowie Nick Thompson und Danielle Ruhl geheiratet. Wie "TMZ" recherchiert hat, sind die zwei Paare auch wirklich rechtskräftig verheiratet: Dem US-Magazin liegen die Hochzeitsurkunden des Staats Illinois vor. Dem Bericht zufolge haben Jarrette und Iyanna am 7. Juni 2021 geheiratet, am Tag darauf Danielle und Nick.