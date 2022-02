Auch die zweite Staffel der Netflix-Reality-Show "Love is blind" ist ein Streaming-Hit: Wir alle konnten einfach nicht wegsehen (im Gegensatz zu den KandidatInnen), wenn sich heiratswillige und Torschlusspanik-geprägte Menschen daten, ohne sich dabei zu sehen.

Ganz nach dem Motto: "Liebe mich so, wie ich bin, und nicht so, wie ich aussehe!" Wenn's passt, wird geheiratet und danach der Alltag in Angriff genommen. Ein Märchen im Netflix-Gewand – und das sogar mit pädagogischem Mehrwert.