24 Jahre nach seinem Welterfolg mit Russel Crowe schickt Ridley Scott in "Gladiator II" einen neuen Kämpfer in die Arena. Ein völlig Unbekannter ist dieser von Paul Mescal gespielte Lucius allerdings nicht. Wir wollen euch im folgenden Artikel seine Herkunft und seine Verwandtschaftsverhältnisse erklären – dabei lassen sich ein paar leichte Spoiler leider nicht vermeiden.

Inzwischen ist Lucius erwachsen, hat in Nordafrika einen anderen Namen angenommen und sich mit einer Ehefrau eine Existenz aufgebaut. Doch als die Römer die numidische Hauptstadt erobern wollen, gerät Lucius unter tragischen Umständen in Gefangenschaft. Er erhält das Sklavenzeichen aufgebrannt, erregt die Aufmerksamkeit des Gladiatoren-Machers Macrinus ( Denzel Washington ) und ist bald gezwungen, das Colosseum zu betreten. Seine Heimat wurde von den tyrannischen Kaiser-Brüdern Geta ( Joseph Quinn aus "Stranger Things" ) und Caracalla ( Fred Hechinger ) erobert, die Rom mit eiserner Faust regieren und dafür sorgen, dass die Stadt in Korruption und Gewalt versinkt.

Die Wahrheit über Lucius' Vater

Offiziell galt Lucius als Sohn des verstorbenen Lucius Verus, doch in "Gladiator II" bestätigt sich dann, was wir alle ohnehin schon längst geahnt haben: Sein richtiger Vater war Maximus. Da der neue Gladiator von hoher Abstammung ist - er hatte mit Mark Aurel und Commodus je einen Kaiser zum Großvater und Onkel - kann er jetzt selber Anspruch auf den Kaiserthron erheben, um seine Vision eines neuen, besseren Roms zu verwirklichen. Zuletzt sieht es so aus, als ob er diese gewaltige Aufgabe tatsächlich in Angriff nimmt. Das dürfte dann im geplanten "Gladiator III" näher gezeigt werden.

"Gladiator II" läuft derzeit in unseren Kinos. Hier geht's zu den Spielzeiten!