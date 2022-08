Naomi Watts als schräge Mutter

2014 legten Veronika Franz und Severin Fiala einen der beeindruckendsten Horrorfilme der jüngeren Zeit hin. "Ich seh, Ich seh" konnte zwar beim Start in Österreich nicht die Massen in die Kinosäle locken, aber wurde mit der Zeit zu einem Kultfilm des Genres. Mit einfachen Mitteln kreierte das Regieduo eine packende Geschichte, die unsere schlimmsten Alpträume wahr werden lässt. Nach dem Erfolg in den USA kommt nun das Remake.

Die Hauptrolle wird von Naomi Watts gespielt, die bereits Erfahrungen mit österreichischen US-Remakes hat, da sie in Michael Hanekes US-Remake von "Funny Games" mitwirkte. Die Zwillinge werden von den Brüdern Cameron und Nicholas Crovetti gespielt.

Auch wenn sich das Remake stark an das Original hält, sind schon im Trailer einige Unterschiede erkennbar. Die Szene im Original, in der die Mutter vor den Augen des Sohnes eine Kakerlake isst, wurde durch eine Szene ersetzt, in der sie eine skurrile Gesichtsmaske trägt. Die Mutter verbietet es in der US-Version ihren Kindern zudem, in die Scheune zu gehen – ein erzählerisches Element, das es im Original nie gab. Wir sind gespannt, was das Remake im Vergleich zum Original noch so alles bereit hält!

"Goodnight Mommy" erscheint am 16. September auf Amazon Prime.