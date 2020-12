"Mandalorian"-Regisseur Rodriguez bringt Baby-Yoda zum Tanzen

Es gibt auch in der "Star Wars"-Welt einen sehr "erdigen" Musikgeschmack, und Robert Rodriguez hat es bewiesen.

Eigentlich ist der Regisseur und Tarantino-Kumpel ja eher für Action und Horror im Stil von "Alita: Battle Angle", "Machete Kills" oder "From Dusk Till Dawn" bekannt, doch für John Favreaus "Star Wars"-Spin-Off "The Mandalorian" führte er einmal Regie und wird auch in der von Disney+ geplanten Serie "The Book of Boba Fett" eine Folge inszenieren sowie als Produzent tätig sein.