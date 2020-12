"The Book of Boba Fett" kommt als eigene "Star Wars"-Spin-Off-Serie

Natürlich wurden dadurch bei den Fans sofort diverse Spekulationen angeheizt. Solle die Szene etwa bedeuten, dass sich die dritte Staffel von "The Mandalorian" ganz auf Boba konzentrieren wird? Showrunner Jon Favreau hat nun bei einem Auftritt in der US-Frühstücks-TV-Sendung "Good Morning America" das Rätsel gelöst und erklärt, dass der legendäre Kopfgeldjäger unter dem Titel "The Book of Boba Fett" bei Disney+ eine eigene Serie erhalten wird.

Abgesehen von Favreau sind auch Dave Filoni und Regisseur Robert Rodriguez mit von der Partie. Die Wahl des Letzteren klingt folgerichtig, denn der Schöpfer von "From Dusk Till Dawn" hatte ja bereits in "The Mandalorian" eine Episode rund um Boba Fett inszeniert.