Die Welt der Streaminganbieter und ihrer neuen Eigenproduktionen ist ein weites Feld. Die großen Anbieter Netflix, Sky, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV bieten ihren AbonnentInnen in den kommenden Wochen einige neue Film- und Serien-Highlights.

NETFLIX

VERTRAUE NIEMANDEN: DIE JAGD NACH DEM KRYPTOKÖNIG (30. MÄRZ)

Regie: Luke Sewell

Als Gerald "Gerry" Cotten, kanadischer Kryptowährung-Multimillionär, 2018 unerwartet mit nur 30 Jahren in Indien verstirbt, werden seine Investoren misstrauisch. So wird eine Gruppe von Financiers zu Detektiven und versucht zu klären, was mit Cottens Vermögen im Gegenwert von über 200 Mio. Euro geschehen ist, das dieser im Zuge des "QuadrigaCX-Skandals" gestohlen haben soll. Die offiziellen Ermittlungen nach Cottens Tod sind mittlerweile zwar eingestellt - und doch glauben einige der Spürhunde, dass dieser seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Regisseur Luke Sewell hat diese Jagd und ihre Protagonisten mit der Kamera begleitet.

WILD ABANDON - DIE UYSALS (30. MÄRZ)

Mit: Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer, Serkan Altunorak, Ugur Yücel

Oktay Uysal ist Architekt und in den besten Jahren - oder anders ausgedrückt: Er hat eine Midlife-Crisis. Doch während andere sich dachlosen Autos oder jüngeren Begleitungen zuwenden, beginnt Oktay zur Kompensation ein Doppelleben als Punk zu führen. Das neue, wilde Leben wird zum Energielieferanten in Oktays Leben - und erweist sich alsbald als anstrengender als gedacht. Aber damit ist der unter Panikattacken leidende Jungvater nicht alleine, sind doch auch die restlichen Mitglieder der Familie Uysal nicht unbedingt das, was man als brave bürgerliche Existenzen bezeichnen würde. Viel Stoff also für beste türkische Comedy.

KAREL (1. APRIL)

Regie: Olga Spátová

2019 verstarb Karel Gott - und bis heute ist kein zweiter Karel an den tschechischen Schlagersänger herangekommen. So genügt Regisseurin Olga Spátová auch schlicht der Titel "Karel" um zu signalisieren, worum es ihrem Dokumentarfilm geht. Sie porträtiert dabei den Künstler, aber nicht zuletzt den Privatmann und sein Leben zwischen Kommunismus und Kapitalismus. So gibt es Backstageeinblicke aus 60 Jahren Karriere, aber auch in die zweite Leidenschaft des Künstlers, das Malen. Und nicht zuletzt sieht man auch den Privatmann Gott mit seiner Familie, die er ansonsten eher der Öffentlichkeit fernhielt.

THE BUBBLE (1. APRIL)

Regie: Judd Apatow

Mit: Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, David Duchovny, Leslie Mann

Die Isolation während der Coronapandemie hat viele an ihre Grenzen gebracht. Nicht anders ergeht es da einer Schauspielcrew, die sich während Covid in der abgeschlossenen Blase eines Hotels aufhält. Schließlich geht es darum, den Blockbuster "Cliff Beasts" (Teil 6) über Flugsaurier, an dem man derzeit arbeitet, zu beenden. Das ist der Ausgangspunkt für den Komödienexperten Judd Apatow ("Dating Queen"), der Stars wie Karen Gillan, David Duchovny, Leslie Mann oder Kate McKinnon nicht nur auf animiere Flugsaurier, sondern vor allem auf sich selbst loslässt.