Marvel-Serie "She-Hulk" nimmt Gestalt an, bisher ohne Alison Brie

Wer ist die Marvel-Superheldin She-Hulk?

She-Hulk ist in den Marvel-Comics – und wohl auch in der Serie – die Cousine von Bruce Banner, besser bekannt als der grüne Gigant Hulk: Jennifer Walters, so ihr bürgerlicher Name, wird durch eine Bluttransfusion von ihrem Cousin zu She-Hulk. Im Gegensatz zum Hulk kann die eher schmächtige Jennifer aber ihre Verwandlung in die hünenhafte She-Hulk kontrollieren. Durch die Verwandlung wird auch sie größer, nahezu unverwundbar und superstark, behält aber dabei auch ihre Intelligenz und Persönlichkeit – was bei Bruce Banner ja nicht immer der Fall war. Jennifer Walters ist eine Rechtsanwältin, nur nicht ganz so erfolgreich wie Matt Murdock (alias Daredevil).