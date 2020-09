Chris Hemsworth bleibt Marvel als Thor erhalten

Robert Downey Jr. ist als Iron Man raus, Chris Evans als Captain America auch und Scarlett Johansson ist im Marvel Cinematic Universe (MCU) eigentlich schon tot – denn ihr kommender Film "Black Widow" spielt in der Vergangenheit. Aber Chris Hemsworth bleibt den Marvel-Fans als Thor erhalten – so Marvel-Mastermind Kevin Feige will. Das hat Hemsworth in einem Interview mit dem Fashion-Magazin "ELLE Man" gesagt.