"Ant-Man 3": Wer ist der Marvel-Schurke und Thanos-Nachfolger Kang?

Neuer Schurke für das Marvel-Multiversum

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ist für viele Fans ebenfalls ein Hinweis darauf, dass Kang der nächste große Bösewicht der Phase 4 des Marvel Cinematic Universe (MCU) sein könnte. Denn Kang könnte aus der fernen Zukunft agieren und zunächst nur seine Handlanger in die Vergangenheit schicken, um die Zeitlinien in seinem Sinne zu gestalten. Dabei würde er natürlich auf Konfrontationskurs mit den Avengers und anderen Marvel-Superhelden gehen. Da Zeitreisen auch verschiedene Zeitlinien, also Parallelwelten, erzeugen, wäre Kang der Eroberer ein nahezu perfekter Nachfolger von Thanos in der Phase 4. Alles könnte wieder auf ein großes Finale gegen Kang hinauslaufen.