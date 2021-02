Marvel: Spike Lee sprach über mögliche Zusammenarbeit

Risiko für Marvel

Marvel hat bereits bei Projekten wie "Guardians of the Galaxy“ und "Black Panther“ gezeigt, dass sie auch bereit sind, Filmemachern ihre kreative Freiheit zu geben. Bei Projekten, die mehrere hundert Millionen Dollar kosten und alle in einem Universum spielen, möchte das Studio jedoch auch keine zu großen Risiken eingehen.

Steven Spielberg, Christopher Nolan oder Martin Scorsese werden vermutlich niemals einen Film nach den Wünschen eines Studios machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Spike Lee DarstellerInnen in Superhelden-Kostümen Regieanweisungen geben wird, ist auch sehr gering, aber man darf ja träumen.