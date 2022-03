Regina Hall in ernster Rolle

Hauptdarstellerin Regina Hall ist durch ihr Mitwirken an Comedy-Hits wie "Girls Trip" oder "Think Like A Man" bekannt geworden, und hat dank der "Scary Movie"-Franchise Erfahrungen im komödiantischen Umgang mit dem Schrecken. Diesmal wird sich aber alles von einer wesentlich ernsteren Seite präsentieren. Ebenfalls mit dabei sind Amber Gray ("The Underground Railroad") und Zoe Renee ("The Quad").

Regisseurin Mariama Diallo legt mit diesem Werk ihr Langfilm-Debüt vor, nachdem sie mit Kurzfilmen wie "White Devil", "Hair Wolf" oder "Sketch" bereits das Horror- und Mystery- und Comedy-Genre ergründet hat.

"Master" erlebte heuer seine Sundance-Premiere und wird ab 18. März weltweit auf Amazon Prime verfügbar sein.