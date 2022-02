"Nope"-Teaser: Horror-Spezialist Jordan Peele kehrt zurück

"Get Out"-Star Kaluuya wieder dabei

Die Story des neuen Werks wird noch streng geheim gehalten, doch es ist immerhin bekannt, dass auch Daniel Kaluuya aus "Get Out" wieder mitwirken wird. An seiner Seite werden auch Keke Palmer, Steven Yeun, Barbie Ferreira, Brandon Perea und Michael Wincott zu sehen sein.

Nachdem die Figuren in den kurzen Sequenzen alle verblüfft oder verängstigt in den Himmel starren, bietet sich die Vermutung an, dass wir es hier mit einer außerirdischen Bedrohung zu tun bekommen. Es ist ja kaum anzunehmen, dass Peele bei Roland Emmerichs "Moonfall" Anleihen genommen hat und nun auch den Mond auf die Erde stürzen lässt.