"Medieval"-Trailer: Brutales Mittelalter-Epos mit Weltstars

Viele internationale Film-Stars

Regisseur und Drehbuchautor Petr Jákl inszeniert hier einen Geschichtsfilm über den legendären Feldherren Jan Žižka (1360 – 1424), der als tschechischer Nationalheld gilt und dessen Bild auch auf der 20-Kronen-Banknote zu sehen ist.

Gedreht wurde allerdings auf Englisch, denn die Produktion war international, was man auch an den klingenden Namen der Mitwirkenden erkennt: Ben Foster ("Hell Or High Water", "Todeszug nach Yuma") ist in der heldenhaften Hauptrolle zu sehen, der doppelte Oscar-Preisträger Sir Michael Caine gibt sich ebenfalls die Ehre, Deutschland hat Til Schweiger beigesteuert und als weiblicher Star ist Sophie Lowe ("The Beautiful Lie") mit an Bord.

Weitere Rollen wurden von Matthew Goode ("The Crown"), William Moseley ("Die Chroniken von Narnia") und dem Dänen Roland Møller ("Atomic Blonde", "Skyscraper") übernommen. Tschechische Prominenz ist mit Karel Roden ("Hellboy") und dem Zehnkampf-Olympiasieger Roman Sebrle vertreten.