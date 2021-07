Die 10 besten Historienfilme auf Netflix

Titanic (1997)

Es ist bis heute das berühmteste Schiff der Welt – und leider auch das berühmteste Unglück, das sich in den Weiten des Meeres ereignete: Der Edel-Dampfer Titanic war 1912 das größte Schiff, das bis dato jemals gebaut worden war, zudem galt es als unsinkbar. Groß war also das Selbstbewusstsein, als man in See stach mit insgesamt 2.400 PassagierInnen, die streng in Erste, Zweite und Dritte Klasse unterteilt waren. Als man am 15. April durch Eisberg-Gebiet raste, ahnte man deshalb nichts Schlimmes ...

Regisseur James Cameron verbindet das historische Schiffsunglück mit einer fiktiven, aber höchst bewegenden Liebesgeschichte zwischen dem bettelarmen Jack (Leonardo DiCaprio) und der steinreichen Rose (Kate Winslet). Die Kulissen sind derart detailgetreu, dass man sich während des Films auf der realen RMS Titanic zu befinden glaubt. Auch die Technik war damals weit ihrer Zeit voraus, der Untergang wird bildgewaltig und ausführlich in Szene gesetzt. Ganz großes Kino!

Hier geht's direkt zum Film!