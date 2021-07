Die 10 besten Historienfilme auf Amazon Prime

Gladiator (2000)

Kaiser Marcus Aurelius (Richard Harris) liegt im Sterben und bittet den erfolgreichen und beliebten Feldherrn Maximus (Russel Crowe), seine Nachfolge in aller Würde anzutreten. Das lässt sich freilich Commodus (Joaquin Phoenix), der Sohn von Aurelius, nicht gefallen und tötet seinen Vater. Auch Maximus will er um die Ecke bringen, dieser kann aber fliehen, gerät dabei jedoch in Gefangenschaft von Sklavenhändlern. Nun muss er als Gladiator in Rom im Rahmen der berüchtigten Gladiatorenspiele regelmäßig um sein Leben kämpfen. Das einzige, was ihn nicht aufgeben lässt, ist der unerbittliche Wunsch nach Rache an Commodus – denn dieser hat auch Maximus' Familie getötet ...

Im Alleingang hat Ridley Scott den historischen Monumental- beziehungsweise Sandalenfilm wieder zum Leben erweckt: Ganz in der Tradition von "Spartacus" oder "Ben Hur" wird in "Gladiator" vor authentisch-pompösen Kulissen und beeindruckenden Massenszenen das Alte Rom zum neuen Leben erweckt (diesmal haben auch CGI-Effekte mitgeholfen). Crowe kämpft, brüllt und leidet sich die Seele aus dem gestählten Leib und lässt die gebrochene Seele hinter der Kampfmaschine erkennen.

