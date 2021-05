Die Buchvorlage "Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café" von Fannie Flagg wurde Ende der 80er-Jahre zu einem Bestseller und erzählt die Geschichte vom lesbischen Paar Idgie und Ruth. In der Verfilmung vom Jahr 1992 ist die Beziehung zwischen den Frauen jedoch rein platonisch. Regisseur Jon Avnet bezeichnete die ikonische Essensschlacht-Szene in seinem DVD-Kommentar als Liebesszene. Auch wenn der Film die Homosexualität der Figuren verschleiert, erhielt er 1992 den Preis für den Film mit dem besten lesbischen Inhalt von der Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD).