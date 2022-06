Drag, die neue Superkraft

Toll: "Queens of Vienna" bietet auch Einblick in das Privatleben der drei Queens und zeichnet ein spannendes Bild ihrer Drag-Kunst und ihrer individuellen Talente. Dass Drag-Queen-Personas nichts mit Kinderfasching zu tun haben, ist hoffentlich ohnehin jedem und jeder klar, aber spätestens nach der Doku bleibt kein Zweifel mehr offen, dass es sich bei Drag um wahre Kunst handelt. Kunst, die das Leben auf magische Weise neu erzählt und es in einem Licht zeigt, dass, nun ja, eben genauso erstrahlt wie der schönste Regenbogen.

Drag ist gesellschaftskritisch, höchst unterhaltsam und auch Balsam für die Seele der PerformerInnen selbst, denn: "Sobald du die Maske oben hast, fühlst du dich unverwundbar", so Metamorkid in der Doku und erinnert daran, dass nicht alle SuperheldInnen Capes, sondern manche von ihnen auch Glitzerkrönchen tragen. Denn, nochmal: Toleranz ist toll, aber Akzeptanz ist das Ziel – das gilt auch für das eigene Selbst-Bewusstsein.