"Men"-Trailer: Neuer Horror vom "Ex Machina"-Macher

Alex Garland führt wieder Regie

Drehbuch und Regie hat mit Alex Garland ein Meister des SciFi-Horrors übernommen, dessen Werke "Ex Machina" oder "Annihilation" ihm rasch eine Fan-Gemeinde verschafften. Nun kommt ein Film mit dem lapidaren Titel "Men", der in seiner Kürze an den anderen modernen Horror-Klassiker "Wir" von Jordan Peele denken lässt.

Diesmal scheint Garland seine Story in der Gegenwart angesiedelt zu haben, und eine Ankündigung verheißt: "Was dich verängstigt, wird dich auch finden".