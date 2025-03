Auch was die emotionale Seite der unterschiedlichen Mickeys betrifft, hat sich der Regisseur starke Abweichungen geleistet. Seine Nummer 18 ist zum Beispiel jähzornig und rebellisch, während die Nummer 8 im Roman durchaus gesittet bleibt, so gut wie nie das eigene Quartier verlässt und nicht daran denken würde, als Attentäter den Machthaber zu beseitigen.

Dieser erwähnte Machthaber an Bord des Raumschiffes erscheint bei Joon Ho als ziemlich trotteliger Politiker namens Kenneth Marshall (gespielt von Mark Ruffalo - Trump-Ähnlichkeiten garantiert nicht ausgeschlossen), dessen Ehefrau ( Toni Collette ) an seiner Seite mindestens ebenso machtgierig ist. Im Roman haben wir es mit einem Militaristen namens Hieronymous Marshall zu tun, der überhaupt nicht verheiratet ist und auch ganz andere Ziele verfolgt – so verteufelt er zum Beispiel auch keineswegs Sex.

Ein komplett anderes Ende

Am stärksten weichen Buch und Film am Ende voneinander ab: Mickey 8 stirbt im Roman zwar auch, aber er opfert sich nicht auf, um Marshall in die Luft zu sprengen. Sein Ende ist alles andere als heroisch, sondern eher ein Unfall, als er in ein Nest der Creepers stolpert. Die Klon-Maschine wird bei Edward Ashtons keineswegs zerstört und die friedliche Koexistenz zwischen Menschen und Aliens kommt auf andere Weise zustande. Es gibt im Buch kein Creepers-Baby, das an Bord des Raumschiffs gelangt und getötet wird; die außerirdischen Lebensformen stehen auch nicht in geradezu telepathischem Kontakt und würden keinen gemeinsamen Angriff auf das Raumschiff unternehmen, um einen Angehörigen ihrer Rasse zu retten. Es wurde auch kein Übersetzungs-Tool entwickelt, mit dessen Hilfe Menschen und Creepers einander verstehen können. Und schließlich haben im Romane die Aliens auch nicht geblufft, mit ihren schrillen Schreien Menschen töten zu können.