Der verrückte und bunte Haufen rund um den Star-Lord Peter Jason Quill (Chris Pratt) erlebt soeben sein drittes Kinoabenteuer bei uns. In "Guardians of the Galaxy Vol. 3" gerät vor allem Waschbär Rocket in Bedrängnis und seine Freund:innen starten zu einer Rettungsmission in die Vergangenheit.

Auf der großen Leinwand hinterlässt diese exzentrische Gruppe immer unauslöschliche Eindrücke, doch wir wollen jetzt einmal der Frage nachgehen, wie sehr sich die MCU-Versionen dieser intergalaktischen Kämpfer:innen eigentlich von den gezeichneten Vorlagen in den Marvel-Comics unterscheiden.

Die sieben größten Abweichungen greifen wir im Folgenden heraus.