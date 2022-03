Darum geht's in "Midnight"

Seoul, die Hauptstadt von Südkorea, ist in Angst und Schrecken: Ein unberechenbarer, manipulativer und seelenlos erscheinender Serienkiller (Ha-joon) treibt sein Unwesen. In einem schwarzen Van lauert er seinen Opfern auf und ermordet sie auf brutalste Weise, danach lässt er die grauenhaft zugerichteten Leichen in den dunklen Gassen zurück.

Bisher wurden seine Taten nicht beobachtet – bis eines Tages die gehörlose Call-Center-Angestellte Kyung Mi (Jin Ki-joo) zur Zeugin einer seiner grauenhaften Taten wird. Was der Killer allerdings mitbekommt. Von da an beginnt ein perfides Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Mörder und Kjung Mi (und ihrer Mutter) – in aller Stille, was das Grauen umso qualvoller macht ...

Der Psychothriller feierte beim Fantasy Filmfest 2021 Premiere und erhielt seitdem fast ausschließlich positive Kritiken. Durch die Stille ertönt der Schrei nach Gerechtigkeit umso lauter. Man wird sofort in den Bann des harten Psychothrillers gezogen, der auch mit Actionszenen nicht spart. Verstörend, eindringlich und schwer verdaulich.

"Midnight" erscheint am 29. April auf DVD und Blu-ray. Hier geht's zur Blu-ray!

