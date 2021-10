"Squid Game" gilt etwa ein Monat nach Erscheinen mit mehr als 111 Millionen ZuseherInnen jetzt schon als beliebteste Netflix-Serie aller Zeiten.

In der Serie treten verschuldete Menschen aus Südkorea in Kinderspielen gegeneinander an, um am Ende ein Preisgeld in Milliardenhöhe zu gewinnen. Was sie anfangs nicht wissen: Die VerliererInnen werden getötet. Die Serie strotzt daher nur so vor Blutspritzern, Aggression und brutaler Szenen.

Man könnte meinen, dass die Serie daher eigentlich nichts für eine derart große Zielgruppe ist. Doch abgesehen davon, dass Netflix und Produzent Dong-hyuk mit "Squid Game" eine großartige und meist gut durchdachte Show liefern, gibt es für den Erfolg einige Gründe, die sich mit psychologischen Faktoren herleiten lassen, wie "Bustle" erklärt.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zur ersten Staffel von "Squid Game".