"Minions 2": Mini-Boss an Kinokassen rekordverdächtig

Damit steht der Streifen über die kleinen gelben Helferlein vor einem Rekord und könnte das beste Startwochenende am amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli erreichen. Damit würde "Minions: The Rise of Gru", so der Originaltitel, "Transformers: Dark of the Moon" überholen, der 2011 knapp 116 Millionen US-Dollar über die vier Tage eingespielt hatte.