"Minions"-Special-Trailer: Auf der Suche nach dem Mini-Boss

In "Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss" erfahren wir endlich, wie die Minions und Gru in den 70er-Jahren zu einem unschlagbaren Team wurden. Kurz bevor er sein Ziel erreichen kann, in die Gruppe der schlimmsten Schurken aller Zeiten aufgenommen zu werden, verschwindet der zwölfjährige Gru plötzlich.

Seine kleinen gelben Helfer machen sich auf die Suche nach ihrem Mini-Boss und müssen sich jeder Menge Bösewichte, Chaos, Flowerpower, Kung-Fu-Meister und einem geheimnisvollen Schmusestein stellen. Der rasante Trailer stimmt uns darauf ein: