Seit 11. Juli gibt es die Minions mit "Ich - Einfach unverbesserlich 4" wieder in den österreichischen und deutschen Kinos zu sehen. Nun steht auch der Starttermin für ihr drittes Soloabenteuer fest. Die Fans der gelben Helferleins müssen sich aber noch eine ganze Weile in Geduld üben. "Minions 3" soll erst am 30. Juni 2027 in die Kinos kommen. US-Branchenmagazine wie "Variety" geben dies unter Bezug auf eine Mitteilung der Produktionsfirmen Universal und Illumination bekannt.

Filmstart zum US-Unabhängigkeitstag

In den USA ist "Ich - Einfach unverbesserlich 4" bereits am 3. Juli dieses Jahres gestartet. Damit profitierte der Familienfilm von einem langen Wochenende um den Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Das Kalkül ging auf, "Ich - Einfach unverbesserlich 4" spielte in seiner ersten Woche weltweit über 250 Millionen Dollar ein. Und das, obwohl der Animationsspaß in manchen Märkten wie Deutschland erst jetzt an den Start ging.

Den Feiertag zum Gedenken der Unabhängigkeit der USA nimmt "Minions 3" mit dem anvisierten Termin am 30. Juni 2027 in zwei Jahren also auch 2027 mit.