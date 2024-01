Das Leben ist nicht immer fair. Das Leben macht nicht immer Sinn. Das Leben ist und bleibt ein großes Geheimnis.

Da gibt es Serien, die werden zum internationalen Mega-Erfolg und man fragt sich in jeder Sekunde: Wieso eigentlich? (looking at you, "The Big Bang Theory"!). Serien, die maßlos überbewertet sind, aber trotzdem zum Phänomen werden. Und dann gibt es solche, die werden beinahe schon sträflich unter ihrem Wert geschlagen und bekommen bei weitem nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient hätten.