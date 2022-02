Es gab eine Zeit, da durften Eheleute im TV nicht mal im selben Bett schlafen. Ein zartes Küsschen war gerade noch so erlaubt, wurde es aber leidenschaftlicher, kam sofort der rote Zensur-Stift zum Einsatz. Ja, sogar das Zeigen eines nackten (Frauen-)Knies wurde bereits als hocherotisch und mitunter als sittenwidrig eingestuft.

Heute ist das kaum mehr vorstellbar. Noch nie zuvor wurde in Serien so offen über Sexualität in all ihren Formen und Schattierungen gesprochen wie heutzutage, Streamingdiensten wie Netflix sei Dank. Und auch wenn Sex in der seriellen Welt nach wie vor leider oft genug mit Klischees behaftet ist, so wird er doch in Serien so unterschiedlich gezeigt, wie er in der Realität nun mal ist:

Erotisch, gänzlich unerotisch, humorvoll, dreckig, kompliziert, gefährlich, komplex, intim, politisch, subversiv, taububrechend – und als Ausdruck von Gefühlen, für die es keine Worte gibt.

Diese 12 Serien haben sich gänzlich dem Sex verschrieben: